Pokémon GO: allenatori, Lickitung vi aspetta nei Raid oggi 15 febbraio!

Come parte dei festeggiamenti di San Valentino, oggi 15 febbraio c'è un'altra importante inziativa dedicata a tutti gli allenatori di Pokémon GO.

Dalle ore 14:00 alle 17:00 Lickitung sarà presente nei raid da quattro stelle e conoscerà la mossa Corposcontro. Potrete ricevere gratuitamente fino a cinque biglietti raid durante l'evento facendo girare i dischi foto nelle Palestre, ma non potrete conservare più di uno di questi biglietti raid contemporaneamente e non saranno più disponibili al termine dell'evento. Gli Allenatori più fortunati potranno persino incontrare un Lickitung cromatico!

Ricordiamo che in occasione di San Valentino Audino, il Pokémon Ascolto, e Alomomola, il Pokémon Assistenza, hanno fatto il loro debutto in Pokémon GO, più precisamente nelle Uova da 7 km. Dalle stesse uova possono schiudersi anche i Pokémon rosa, come lo stesso Lickitung, Porygon, Cleffa, Igglybuff, Tyrogue, Smoochum, Luvdisc e Happiny. I più fortunati possono anche incontrare Chansey cromatico. I normali Moduli esca attivati durante l'evento dureranno sei ore e riceverete un bonus caramelle da cattura raddoppiato .Prima di salutarvi, vi ricordiamo che i festeggiamenti di San Valentino andranno avanti fino alle 22:00 di lunedì 17 febbraio.