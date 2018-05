Pokémon GO, allenatori preparatevi: oggi 19 maggio c'è il Community Day di Charmander!

Oggi sabato 19 maggio, dalle 11:00 alle 14:00, si svolgerà un nuovo Community Day di Pokémon GO. Come anticipato nelle scorse settimane, quello odierno sarà interamente dedicato al mostriciattolo di tipo fuoco Charmander (e alle sue due evoluzioni).

Durante le ore programmate le probabilità di incontrare un Charmander selvatico saranno sensibilmente maggiori. Inoltre, tutti i Charizard che verranno ottenuti tramite evoluzione durante il periodo in questione potranno apprendere una mossa esclusiva mai conosciuta dagli esemplari della stessa specie. Parliamo, nel caso specifico, della mossa di tipo Fuoco chiamata Incendio. Potrà essere imparata solo in questo modo, poiché le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiranno mosse esclusive durante il Community Day. Per l'occasione, verrà anche triplicata la polvere di stelle alla cattura dei Pokémon, mentre le esche avranno una durata estesa di 3 ore.

Cosa ve ne pare? Parteciperete a questo Community Day? Pokémon GO può essere scaricato in via del tutto gratuita su dispositivi mobili iOS e Android. Recentemente c'è stato un avvicendamento di Pokémon Leggendari: Latias è volata in Nord America, mentre nelle Battaglie Raid europee è giunto Latios. In futuro è invece previsto l'arrivo di interessanti novità, come i Pokémon di quarta generazione, la modalità PvP e l'aumento del level cap a 40.