Pokemon GO: Amici Fortunati in arrivo anche su Android?

La nuova funzione Amici Fortunati di Pokemon GO ha fatto la sua comparsa ieri su iOS (iPhone e iPad), questa mattina Niantic Labs ha aggiornato anche il changelog dell'applicazione Android, citando l'opzione Lucky Friends, a quanto pare in arrivo anche sugli smartphone con il sistema operativo di Google...

L'aggiornamento 0.139.2 di Pokemon GO per Android è stato pubblicato questa notte e include le seguenti novità:

Gli Allenatori che sono migliori amici avranno l'opportunità di diventare amici fortunati

Potrete attivare i badge delle notifiche in arrivo per l'app di Pokémon GO

Correzioni di bug e testi e aggiornamenti delle prestazioni

Da segnalare come in realtà al momento l'opzione Amici Fortunati non sia ancora attiva, probabilmente gli sviluppatori hanno solamente aggiunto il supporto per questa nuova funzionalità che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nelle prossime ore, probabilmente già nel fine settimana o al più tardi all'inizio della prossima.

Nella giornata di ieri Niantic Labs ha annunciato il Pokemon GO Fest 2019 con vari eventi previsti durante l'estate a Chicago, Dortmund e in Asia, con location ancora da definire.