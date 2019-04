Pokemon GO: Amici Fortunati e nuove Pose Avatar disponibili

Niantic Labs ha ufficializzato l'arrivo di due nuove funzionalità di Pokemon GO: Amici Fortunati e Pose Avatar, entrambe già disponibili con il più recente aggiornamento per iOS e Android.

Amici Fortunati

La prossima volta che farete degli scambi con i vostri amici fortunati, i Pokémon scambiati diventeranno Pokémon fortunati! Come si diventa amici fortunati? Per diventare amici fortunati, dovete prima essere migliori amici. Avrete la possibilità di diventare migliori amici una volta al giorno, quando scambierete Pokémon, aprirete il pacco amicizia che vi siete regalati, parteciperete insieme ai raid e alle sfide in Palestra o quando lotterete in una sfida Allenatore.

Come potete sapere se il vostro migliore amico è diventato un amico fortunato? Quando sarete diventati amici fortunati riceverete entrambi una notifica di conferma, come succede quando aumenta il vostro livello di amicizia. Inoltre, potrete vedere i vostri nuovi amici fortunati nella lista amici e nella pagina del loro profilo. Completati gli scambi, da amici fortunati ritornerete ad essere migliori amici. Ma non vi preoccupate, Allenatori: seguendo la stessa procedura, potrete provare a diventare di nuovo amici fortunati!

Pose Avatar

"Pronti a farvi notare in Palestra o nella vostra lista amici? Stiamo introducendo le pose avatar con cui potrete personalizzare la posa dell'Allenatore nel vostro Profilo Allenatore, nella lista amici, nella schermata iniziale dei raid, nelle Palestre e nelle anteprime delle lotte. Una volta acquisita, troverete la posa nel vostro account e potrete utilizzarla per gli avatar maschili e femminili. Grazie per continuare la vostra avventura con noi, Allenatori. Siamo davvero entusiasti di potervi regalare nuove funzionalità e personalizzazioni per il gioco. Divertitevi esplorando!"