Pokémon GO e l'anno del topo: ulteriore evento speciale il 2 febbraio!

Nel corso della serata di venerdì 24 gennaio, hanno preso in via i festeggiamenti per il capodanno lunare in Pokémon GO. Per l'occasione, sono infatti stati resi disponibili diversi bonus, ma non è tutto.

Mentre le iniziative annunciate dal team di Niantic proseguiranno sino a lunedì 3 febbraio, un ulteriore evento speciale andrà ad arricchire l'offerta videoludica del gioco mobile. Domenica 2 febbraio, infatti, saranno disponibili in-game diversi bonus a tema. L'evento si protrarrà solamente per tre ore, iniziando alle 14:00 e terminando alle 17:00 del fuso orario italiano. Per l'intera durata dell'evento, saranno disponibili i seguenti bonus a tema Anno del Topo.

Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♀, Nidoran♂, Sentret, Marill, Zigzagoon, Plusle, Minun, Bidoof e Patrat appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico ;

; Dalle Uova da 5 km , sarà possibile ottenere con più facilità Minccino, il Pokémon Cincillà. Quest'ultimo potrà essere ottenuto dalla schiusa anche nel periodo successivo all'evento;

, sarà possibile ottenere con più facilità Minccino, il Pokémon Cincillà. Quest'ultimo potrà essere ottenuto dalla schiusa anche nel periodo successivo all'evento; Minccino cromativo/shiny : potrà essere incontrato allo stato selvatico;

: potrà essere incontrato allo stato selvatico; Ricerca sul campo: svolgendo i vari compiti, gli Allenatori potranno incontrare Minccino;

Inoltre, il Professor Willow ha scoperto che Mincinno può evolversi tramite Pietra Unima, diventando cosìIn chiusura, vi segnaliamo che sono attualmente aperte le votazioni per scegliere il Pokémon protagonista del Pokémon GO Community Day di febbraio