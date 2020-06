Pokemon GO: annullato l'evento Giorno di Raid dedicato a Pinsir

Niantic Labs ha annunciato che l'ultimo evento della serie Bacomania, previsto per sabato 27 giugno, è stato annullato. Il Giorno di raid dedicato a Pinsir non si terrà quindi come inizialmente previsto e attualmente non è chiaro se verrà ripreso in seguito oppure definitivamente cancellato.

Gli sviluppatori non hanno fornito motivazioni a riguardo e dunque non sappiamo cosa sia successo esattamente, come noto gli eventi di Pokemon GO possono essere cancellati o rimandati in qualsiasi momento senza preavviso, sopratutto in questo periodo di emergenza sanitaria Coronavirus.

Al momento non ci sono altri eventi in programma nell'immediato ad eccezione del Pokemon GO Fest 2020 in programma il 25 e 26 luglio, evento che presenterà tra le altre cose le seguenti attività:

Gli allenatori potranno accedere a una storia di ricerca speciale

Cinque habitat a rotazione presenteranno Pokémon speciali che rappresentano il tema dell'habitat

Gli allenatori potranno collaborare nell'arena della sfida globale

Gli allenatori potranno incontrare oltre 75 specie di Pokémon selvatici, nei raid e completando i compiti di ricerca speciale

Pokemon GO festeggia questa estate il suo quarto compleanno, il gioco è ancora oggi incredibilmente popolare e può contare su milioni di allenatori attivi in tutto il mondo.