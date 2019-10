Pokemon GO annuncia la nuova Lega Lotte GO: ecco tutti i dettagli!

Con il debutto delle Sfide Allenatore all'interno del titolo, i giocatori di Pokémon GO hanno potuto mettere alla prova le proprie abilità, confrontandosi con altri utenti: ora, Niantic ha annunciato un'interessante novità.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato la futura implementazione di una nuova funzione, denominata Lega Lotte GO. Tramite quest'ultima, gli aspiranti maestri di Pokémon potranno sfidare Allenatori di tutto il mondo, tramite un apposito sistema di lotte online. Affrontando questi nuovi scontri, i giocatori di Pokémon GO potranno inoltre salire di livello all'interno della Lega! Ad ora, purtroppo non sono state rese note ulteriori informazioni e non è nota la precisa data di pubblicazione della feature. Il team di Niantic ha tuttavia garantito che la Lega Lotte GO debutterà all'interno del gioco agli inizi del 2020: presto dovrebbe essere inoltre diffuso un video di presentazione dedicato. Cosa ne pensate di questa novità, ansiosi di poterla provare?



In attesa di scoprirne di più, ricordiamo che gli allenatori del titolo mobile possono attualmente dedicarsi allo speciale evento di Halloween di Pokémon GO, che resterà attivo in-game solamente per un periodo di tempo limitato. Se state inoltre cercando di aggiungere la creatura alla vostra squadra, sulle pagine di Everyeye trovate una Guida per catturare Spiritbomb.