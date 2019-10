Pokemon GO, nuovi eventi speciali: Regigigas, Registeel, Regirock, Regice e molto altro

Dopo aver annunciato uno speciale evento di Halloween in Pokemon GO, il team di sviluppo presenta un ulteriore appuntamento per gli aspiranti maestri di Pokemon!

A partire dalle ore 13:00 di venerdì 1 novembre e sino alle ore 22:00 di lunedì 4 novembre, i raid a cinque stelle di Pokemon GO accoglieranno al loro interno tre speciali Pokemon:

Registeel;

Regirock;

Regice;

Accanto a questa novità, gli Allenatori potranno incontrare con maggiore probabilitàGeodude, Magnemite, Swinub, Aron e Spheal allo stato selvatico. Novità anche per quanto riguarda la schiusa delle Uova, dalle quali sarà possibile ottenere più spesso Aerodactyl, Shuckle, Sneasel, Skarmory, Snorunt e Beldum. Inoltre, l'efficacia dell'Incubatrice sarà raddoppiata per l'intero periodo. I videogiocatori più fortunati avranno inoltre la possibilità di imbattersi in versioni shiny/cromatiche di Skarmory, Regirock, Regice o Registeel.



Niantic ha inoltre annunciato l'evento speciale Una Scoperta Colossale, dedicato a Regigigas. In merito, Niantic rende noto: "Potete acquistare un biglietto per avere accesso a un'esperienza limitata unica nel suo genere in cui dovrete mettervi alla prova con una serie di compiti per ottenere un incontro con il Pokémon Colossale prima che faccia la sua comparsa nei raid EX a novembre". Con l'acquisto del biglietto, dal costo di circa 7,99 USD, l'evento si svolgerà sabato 2 novembre 2019 dalle ore 11:00 alle 19:00. Oltre all'incontro con Regigigas, il ticket darà accesso a:

"un premio relativo alla scoperta colossale;

fino a 10 biglietti raid aggiuntivi gratuiti durante il periodo di tempo dell'evento della storia di ricerca speciale quando fate girare un disco foto in una Palestra. I biglietti raid non saranno più disponibili al termine dell'evento e non potete avere più di un biglietto raid alla volta;

una Pietra Unima, una Pietra di Sinnoh e un'esclusiva posa avatar (disponibile in basso) in seguito al completamento della ricerca speciale"

Ansiosi si saperne di più?