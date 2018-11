Pokémon GO: annunciata (finalmente) la modalità PvP Lotte tra Allenatori!

Dopo una serie di tweet piuttosto criptici, Niantic ha finalmente annunciato l'arrivo di una delle feature più richieste in assoluto dai giocatori di Pokémon GO: stiamo parlando della modalità PvP Lotte tra Allenatori!

Il primo tweet al riguardo è arrivato alle 14:00 di oggi pomeriggio, ma si limitava mostrare un'icona con un punto esclamativo rosso. Quelli successivi, arrivati a distanza di un'ora l'uno dall'altro, hanno via via reso la situazione più chiara, fino all'annuncio vero e proprio di pochi minuti fa.

Niantic non ha ancora fornito dettagli approfonditi al riguardo, ma sappiamo che grazie a questa modalità PvP gli allenatori potranno finalmente scontrarsi gli uni con gli altri per mettere alla prova le proprie capacità e quelle dei loro Pokémon. I giocatori la chiedevano a gran voce fin dal lancio, e presto saranno finalmente accontentati. Non sappiamo quando verrà ufficialmente resa disponibile, ma siamo sicuri che non ci vorrà molto tempo. Intanto, nell'immagine di anteprima potete già ammirare il campo di battaglia che ospiterà le lotte, nel quale sarà anche visibile l'avatar dell'avversario.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che durante il mese di dicembre, portando a termine le Ricerche sul Campo e sbloccando la Scoperta Straordinaria, gli allenatori potranno catturare ben 6 Pokémon Leggendari, ovvero Articuno, Moltres, Zapdos, Raikou, Entei e Suicune! Recentemente sono inoltre stati aggiunti i vestiti di Misty e Brock e l'integrazione con Facebook.