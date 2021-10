Pokémon GO: annunciata la serie di Campionati per il 2022, ecco come iscriversi

Niantic ha annunciato ufficialmente la prima serie di campionati di Pokémon GO, al via nel 2022, che consentiranno ai giocatori provenienti da tutto il mondo di sfidarsi tra loro nel tentativo di conquistare un invito ai Campionati Mondiali Pokémon 2022.

Sul proprio sito ufficiale, Niantic spiega che per poter partecipare a queste competizioni, sia nazionali che internazionali, è necessario collegare il proprio account di Pokémon GO al Pokémon Trainer Club ed essere in possesso di un ID giocatore Play! Pokémon e di conseguenza accettare i termini e le condizioni di utilizzo di Play!.

"Durante il primo anno della serie di Campionati di Pokémon GO, Pokémon GO sarà presente all’interno di determinati eventi, inclusi i Campionati nazionali e internazionali. I migliori giocatori di Pokémon GO di questi eventi vinceranno un invito ai Campionati mondiali Pokémon GO 2022", si legge nel comunicato di Niantic, che specifica come "tali eventi saranno organizzati in gironi suddivisi in base all'età". Gli autori proseguono affermando che la registrazioni agli eventi Play! Pokémon si può effettuare in due diversi momenti: "Gli Allenatori che raggiungeranno il livello Leggenda nella stagione della Lega Lotte GO di quel momento avranno l’opportunità di iscriversi entro un breve periodo di pre-registrazione che si aprirà nei primi mesi del 2022".

"Dopo la chiusura di tale periodo - continua Niantic - tutti gli Allenatori di qualsiasi livello potranno registrarsi e prenotare un posto tra quelli rimanenti. Gli Allenatori avranno tempo fino a lunedì 29 novembre 2021 per partecipare alla stagione della Lega Lotte GO in corso in quel momento. La stagione successiva garantirà l’ingresso al secondo turno di eventi live".

Gli sviluppatori confermano infine che molti altri dettagli sugli eventi, come ad esempio la programmazione, la struttura del torneo ed i premi in palio, verranno resi noti prossimamente. Siete pronti quindi a divenire campioni mondiali di Pokémon GO? Nel frattempo eccovi il calendario completo degli eventi Pokémon GO di ottobre 2021. Inoltre è arrivato Zarude per celebrare il lancio de I Segreti della Giungla di Pokémon GO.