Pokemon GO: annunciate le date e le aree della nuova Safari Zone di gennaio

I vertici di Niantic Labs iniziano il nuovo anno con l'annuncio delle date, degli orari e dei luoghi che interesseranno la prima Safari Zone di Pokemon Go.

Il primo evento del 2019 dedicato a tutti gli Allenatori del famoso videogame di The Pokémon Company si terrà in Brasile dal 25 al 27 gennaio. La sede scelta per la nuova Safari Zone di Pokemon GO sarà lo splendido parco marittimo di Porto Alegre. L'accesso all'area sarà gratuito per tutti coloro che, spinti dal desiderio di acchiappare quanti più mostriciattoli possibile, si registreranno preventivamente sul sito ufficiale di Pokemon GO.

All'interno della Safari Zone del porto marittimo di Porto Alegre sarà possibile rintracciare creature rare come Sinnoh, Relicanth e Bagon, più altri esemplari speciali come lo sfuggente Psyduck nella sua evoluzione Cromatica. Superando le prove della Safari Zone si riceverà una medaglia esclusiva da sfoggiare con orgoglio a tutti gli altri Allenatori di Pokemon GO.

Nel frattempo, ricordiamo a tutti gli appassionati del kolossal mobile di Niantic Labs che le Missioni di Ricerca sul Campo di gennaio sono già attive e ci invitano ad acchiappare due dei mostriciattoli più ambiti dagli Allenatori di Pokémon GO, ossia gli Uccelli Leggendari Ho-Oh e Lugia.