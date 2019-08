Pokemon GO: annunciate le date e gli orari dei restanti Community Day del 2019

Dopo aver sbloccato l'Ultrabonus di Pokemon GO, gli autori di Niantic Labs fanno felici tutti gli Allenatori del loro iconico videogioco in realtà aumentata annunciando le date e gli orari ufficiali dei Community Day a cui potremo partecipare da qui alla fine del 2019.

Trascorsa un'estate indimenticabile con l'evento Festival dell'Acqua e con tante iniziative che hanno coinvolto milioni di appassionati, gli Allenatori di tutto il mondo avranno la possibilità di acchiappare tanti nuovi Pokemon speciali nel corso dei Community Day che ci attendono fino a dicembre.

Il primo evento globale avverrà il 12 ottobre dalle ore 11:00 alle 14:00 (in base al fuso orario locale), seguito il mese dopo da un Community Day che avrà luogo il 16 novembre nella medesima fascia oraria. Ma non è tutto.

I ragazzi di Niantic Labs vogliono infatti chiudere nel migliore dei modi il 2019 con un Community Day doppio a cui potremo partecipare il 14 e 15 dicembre, anche qui dalle 11:00 alle 14:00. E il prossimo anno, a detta degli sviluppatori californiani, sarà ancora più sensazionale per gli appassionati di Pokemon GO!

In vista dei numerosi appuntamenti futuri che ci terranno incollati al nostro smartphone (ma c'è chi si spinge a utilizzarne addirittura otto in contemporanea!), il team di Niantic ci invita a partecipare al contest social con hashtag #NianticLive2020 per candidare la nostra città (assicurandoci di includere anche l'Ufficio del Turismo) agli eventi dal vivo di Pokemon GO previsti per il 2020.