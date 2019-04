Pokemon GO: annunciate numerose novità sulle scoperte straordinarie e le Uova!

Il team di Pokemon GO è pronto ad introdurre nel gioco un ampio numero di novità dedicate alle Uova e alle Scoperte Straordinarie: vediamole nel dettaglio!

Per quanto riguarda le Uova, Niantic ha reso noto che prestissimo la loro schiusa potrà donare agli Allenatori nuovi pokemon! In particolare, a partire dalle ore 13:00 PDT (ore 22:00 del fuso orario italiano) di oggi venerdì 26 aprile, potremo trovare al loro interno numerosi nuovi pokemon, tra i quali:

Uova da 2 km : Turtwig, Chimchar, Piplup, Bonsly;

: Turtwig, Chimchar, Piplup, Bonsly; Uova da 5 km : Cubone, Combee, Buizel, Glameow, Bronzor, Skorupi, Croagunk;

: Cubone, Combee, Buizel, Glameow, Bronzor, Skorupi, Croagunk; Uova da 10 km: Mawile, Absol, Shinx, Cranidos, Shieldon, Riolu;

Interessanti novità sono inoltre arrivo per le Scoperte Straordinarie, delle quali diventano protagonisti diversi pokemon leggendari. A partire dal prossimo 1 maggio (ore 22:00 del fuso orario italiano) e sino alla fine di giugno, i giocatori godranno di ricompense decisamente interessanti in seguito ad uno scoperta straordinaria. Gli aspiranti Maestri di Pokemon avranno infatti la possibilità di incontrare Lugia, Ho-Oh, Latias o Latios. Un periodo di tempo abbastanza lungo, che farà sicuramente felici molti allenatori di Pokemon GO!



Ne approfittiamo per ricordarvi che altre novità sono state previste da Niantic. Da poco, Meltan Shiny è disponibile in Pokemon GO e lo resterà sino al 5 maggio, mentre si avvicina il Pokemon GO Community Day di maggio.