Pokémon GO, annunciati due eventi speciali interamente dedicati alle Evoluzioni!

Dopo il recente ingresso di Zapdos Ombra nelle sfide Team GO Rocket, ulteriori novità sono in arrivo per tutti gli Allenatori a caccia di avventure in Pokémon GO.

Il team di Niantic ha infatti annunciato un evento speciale inedito, interamente dedicato all'universo delle evoluzioni. Denominato Evolution Event, quest'ultimo avrà luogo a brevissimo: l'appuntamento è fissato per il periodo compreso tra le ore 1 PM PST di giovedì 5 ed il medesimo orario di giovedì 12 dicembre. Nel mondo di Pokémon GO:

I Pokémon che si evolvono tramite metodi particolari, come Onix, Eevee, Roselia o Burmy, appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico, nei Raid e nelle Ricerche sul Campo;

che si evolvono tramite metodi particolari, come Onix, Eevee, Roselia o Burmy, appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico, nei Raid e nelle Ricerche sul Campo; I Raid accoglieranno creature con evoluzioni particolari, come Lickitung, Scyther, Togetic e Ralts;

accoglieranno creature con evoluzioni particolari, come Lickitung, Scyther, Togetic e Ralts; Creature a tema potranno essere ottenute tramite le uova da 2 km;

da 2 km; Saranno disponibili Ricerche sul Campo che offriranno come in premio oggetti che facilitano le evoluzioni;

che offriranno come in premio oggetti che facilitano le evoluzioni; Gli Allenatori particolarmente fortunati, potrebbero imbattersi in un B urmy cromatico/shiny ;

; Saranno attivi diversi bonus: ad esempio, tutti i moduli esca dureranno un'ora;

Nei Raid ad una stella saranno presenti Bulbasaur, Charmender e Squirtle;

saranno presenti Bulbasaur, Charmender e Squirtle; Nei Raid a due stelle saranno presenti Ivysaur, Charmeleon e Wartortle;

saranno presenti Ivysaur, Charmeleon e Wartortle; Nei Raid a quattro stelle saranno presenti Venosaur, Charizard e Blastoise;

saranno presenti Venosaur, Charizard e Blastoise; Disponibili bonus legati ai Raid Pass;

Se ciò non bastasse, in data, dalle 11:00 alle 14:00 italiane, si svolgerà l'. Nel corso dell'evento:in chiusura, ricordiamo che Niantic si appresta a chiuderanno l'anno in grande stile con il Pokémon GO Community Day di dicembre