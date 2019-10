Pokémon GO, annunciato il Community Day di Novembre: tutti i dettagli!

Mentre l'evento di Halloween di Pokémon GO è ormai alle porte, il team di Niantic ha annunciato un ulteriore appuntamento dedicato alla platea di giocatori del titolo mobile.

Sono infatti stati condivisi i primi dettagli sul Community Day di novembre. Assoluto protagonista dell'evento sarà Chimchar, il Pokémon Scimpanzé apparso come starter in Pokémon Perla, Diamante e Platino. Nel corso della giornata di sabato 16 novembre, ed in particolare dalle ore 11:00 alle 14:00, gli allenatori avranno la possibilità di incontrare questa creatura di tipo Fuoco allo stato selvatico. Ad accompagnare il Community Day, come da tradizione, troviamo alcuni bonus dedicati. La distanza richiesta per la schiusa delle uova, ad esempio, sarà ridotta ad un quarto. I moduli esca resteranno inoltre attivi per un periodo di tempo pari a tre ore. Per quanto riguarda la mossa speciale protagonista dell'evento, Niantic ha scelto di non renderla ancora nota, conservando l'annuncio per le prossime settimane.



Ad ingannare l'attesa che li separa dal prossimo Community Day, gli allenatori di Pokemon GO troveranno diverse iniziative. Recentemente, il team di Niantic ha infatti annunciato alcuni ulteriori appuntamenti a durata limitata. Tra questi ultimi figura uno speciale evento dedicato al ritorno di Regirock, Registeel e Regice nei Raid a cinque stelle.