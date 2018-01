Pokemon GO: annunciato il Community Day, nuovo evento a cadenza mensile

Tramite le pagine del proprio sito ufficiale,ha annunciato l'arrivo di un nuovo evento mensile di Pokemon GO : stiamo parlando del, occasione in cui uno speciale Pokemon in particolare potrà imparare una mossa unica.

Il Pokémon GO Community Day permetterà agli allenatori di tutto il pianeta di incontrarsi nelle aree più vicine a loro. L'evento verrà lanciato una volta al mese con protagonista un Pokémon speciale che apparirà frequentemente in tutto il mondo per poche ore. Se catturato durante l'evento, questo Pokémon potrà imparare una mossa unica. Durante l'evento saranno attivi anche altri bonus come punti esperienza extra e un effetto prolungato a tre ore per Polvere di Stella e Moduli Esca.

Il primo Pokémon GO Community Day si terrà il 20 gennaio 2018 e sarà dedicato a Pikachu, occasioen in cui la simpatica creatura potrà imparare la mossa unica Surf. In Italia l'evento sarà disponibile dalle ore 11:00 alle 14:00. Approfitterete dell'occasione?