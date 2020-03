Pokémon GO: annunciato evento speciale dedicato al Pokémon Leggendario Landorus

Dopo aver implementato diverse modifiche in-game per rendere più semplice giocare a Pokémon GO restando in casa, il team di sviluppo del gioco annuncia un nuovo evento speciale.

Protagonista assoluto di quest'ultimo è Landorus, Pokémon Leggendario di Tipo Terra/Volante, originario della Regione di Unima. La potente e rara creatura farà infatti presto la sua prima comparsa in Pokémon GO. Ad introdurlo agli Allenatori di tutto il mondo sarà un evento apposito, che prenderà il via alle ore 22:00 CET di martedì 31 marzo 2020 e si protrarrà sino al medesimo orario di martedì 21 aprile 2020. Per l'intera durata dell'iniziativa, Landorus potrà essere incontrato:

Raid a cinque stelle;

In qualità di ricompensa rara nell'ambito della Lega Lotte GO, a partire però dal livello minimo di 4;

Attualmente, segnaliamo che l'evento è pubblicizzato sul sito ufficiale del gioco mobile anche in lingua italiana. Ricordiamo tuttavia che attualmente Niantic Labs ha scelto di sospendere i Raid di Pokémon GO in molte aree del mondo, per conformarsi alle esigenze di tutela della salute pubblica che richiedono alle comunità di limitare le interazioni sociali al fine di contenere e limitare la diffusione del Coronavirus/COVID-19. Ulteriori aggiornamenti in merito all'evento appena descritto e dedicato a Landorus potrebbero dunque giungere nei prossimi giorni.