Pokémon GO, al via il Festival dei Colori: un nuovo Pokémon e oggetti gratis

Con l'avvio della nuova Stagione di Alola di Pokémon GO, è tempo di speciali attività dedicate all'ambientazione che ospita le storie di Pokémon Sole e Pokémon Luna.

Dal team di Niantic, arriva in particolare l'annuncio del Festival dei Colori, nuovo evento speciale che porterà con sé l'ingresso nel gioco di un Pokémon aggiuntivo. Direttamente dalla Settima Generazione di Pocket Monster, Oricorio è infatti pronto a farsi strada nel titolo mobile. La creatura presenta una natura volatile, che ne muta il tipo di appartenenza a seconda della forma assunta:

Oricorio stile Flamenco : di colore rosso e di tipo Volante/Fuoco, apparirà in Europa (ricordiamo che Pokémon GO non è più disponibile nella Federazione Russa, a seguito dell'avvio della guerra in Ucraina), Medio Oriente e Africa;

: di colore rosso e di tipo Volante/Fuoco, apparirà in Europa (ricordiamo che Pokémon GO non è più disponibile nella Federazione Russa, a seguito dell'avvio della guerra in Ucraina), Medio Oriente e Africa; Oricorio stile Cheerdance : di colore giallo e di tipo Volante/Elettro, apparirà nelle Americhe;

: di colore giallo e di tipo Volante/Elettro, apparirà nelle Americhe; Oricorio stile Hula : di colore rosa e di tipo Volante/Psico, apparirà nelle isole africane, asiatiche, del Pacifico e dei Caraibi;

: di colore rosa e di tipo Volante/Psico, apparirà nelle isole africane, asiatiche, del Pacifico e dei Caraibi; Oricorio stile Buyo: di colore blu e di tipo Volante/Spettro, apparirà nell'area Asia/Pacifico;

Il Festival dei Colori di Pokémon GO prende il via alle ore 10:00 di martedì 15 marzo e si protrarrà sino alle ore 20:00 di domenica 20 marzo 2022. Per l'intero periodo, i Moduli Esca avranno una durata di tre ore, mentre scattando diverse foto gli Allenatori potranno incappare in qualche gradita sorpresa. I più fortunati potranno inoltre aggiungere alla propria squadra anche un Pokémon di tipo Shiny/Cromatico. Nuovi oggetti avatar saranno inoltre disponibili gratis nel negozio di Pokémon GO.