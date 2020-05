Pokemon GO: annunciato un nuovo evento con Terrakion

Nella giornata di ieri si è tenuto uno speciale evento l'Ora dei Raid di Pokemon GO dedicato a Terrakion, Niantic Labs ha però annunciato che il Pokemon tornerà anche la prossima settimana, ecco date e orari.

Dalle 22:00 di martedì 19 maggio alla stessa ora di martedì 26 maggio Terrakion sarà disponibile nei raid a cinque stelle, inoltre gli allenatori più fortunati potranno incontrare un Terrakion Cromatico. Confermata anche l'Ora dei Raid con Terrakion in programma mercoledì 20 maggio dalle 18:00 alle 19:00 (ora italiana). Per ottenere un biglietto per partecipare al raid da remoto vi basterà seguire questi semplici passaggi:

Aprite l'app Pokémon GO

Toccate l'icona della Poké Ball, quindi Negozio

Scorrete in basso fino alla sezione Strumenti, qui potete ottenere un biglietto raid da remoto al costo di 100 Pokémonete. Se possedete tre o più biglietti raid da remoto nel vostro spazio Borsa, non avrete la possibilità di acquistarne altri

Niantic Labs ha infine annunciato un Community Day dedicato a Seedot, anche questo interamente giocabile da casa, in attesa di capire quando sarà possibile tornare a svolgere attività aggregative all'aperto, fino a quel momento tutti gli eventi di Pokemon GO potranno essere giocati da casa così da limitare al minimo i rischi per la salute.