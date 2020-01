Pokemon GO: aperte le votazioni per il protagonista del Community Day di febbraio

Il Community Day rappresenta una parte fondamentale dell'unicità dell'esperienza di gioco di Pokémon GO. Si tratta di un evento che incoraggia gli Allenatori a uscire e giocare insieme per un giorno al mese e l'impatto che ha avuto sulla formazione di comunità locali è per noi fonte di continua ispirazione.

Per rendere ancora più onore a questo evento, daremo la possibilità agli Allenatori di tutto il mondo di votare il Pokémon protagonista del prossimo Community Day di Pokemon GO.

Pokémon GO Community Day febbraio 2020

I candidati per il prossimo Community Day sono Vulpix, Machop, Rhyhorn e Dratini.

Vulpix : comparirà Vulpix selvatico, originario della regione di Kanto, e sarà disponibile nelle Uova. Vulpix di Alola sarà disponibile nella ricerca sul campo e nei raid. Fate evolvere Vulpix o Vulpix di Alola in Ninetales o in Ninetales di Alola per l'attacco caricato Palla Clima. Ninetales imparerà l'attacco Palla Clima di tipo Fuoco, mentre Ninetales di Alola imparerà l'attacco Palla Clima di tipo Ghiaccio. In precedenza, questi attacchi erano un'esclusiva di Castform. Per la prima volta in Pokémon GO sarà disponibile Vulpix cromatico, originario della regione di Kanto.

: comparirà Vulpix selvatico, originario della regione di Kanto, e sarà disponibile nelle Uova. Vulpix di Alola sarà disponibile nella ricerca sul campo e nei raid. Fate evolvere Vulpix o Vulpix di Alola in Ninetales o in Ninetales di Alola per l'attacco caricato Palla Clima. Ninetales imparerà l'attacco Palla Clima di tipo Fuoco, mentre Ninetales di Alola imparerà l'attacco Palla Clima di tipo Ghiaccio. In precedenza, questi attacchi erano un'esclusiva di Castform. Per la prima volta in Pokémon GO sarà disponibile Vulpix cromatico, originario della regione di Kanto. Machop : fate evolvere Machop in Machamp per l'esclusivo attacco Rivincita. Questo attacco caricato di tipo Buio consentirà a Machamp di contrastare Pokémon di tipo Spettro e Psico, che altrimenti potrebbero causargli problemi.

: fate evolvere Machop in Machamp per l'esclusivo attacco Rivincita. Questo attacco caricato di tipo Buio consentirà a Machamp di contrastare Pokémon di tipo Spettro e Psico, che altrimenti potrebbero causargli problemi. Rhyhorn : fate evolvere Rhyhorn in Rhyperior per l'esclusivo attacco Devastomasso. Noto per essere la sua mossa speciale, questo attacco caricato di tipo Roccia sarà una potente aggiunta al repertorio di Rhyperior. Inoltre, sarà possibile incontrare Rhyhorn cromatico per la prima volta su Pokémon GO.

: fate evolvere Rhyhorn in Rhyperior per l'esclusivo attacco Devastomasso. Noto per essere la sua mossa speciale, questo attacco caricato di tipo Roccia sarà una potente aggiunta al repertorio di Rhyperior. Inoltre, sarà possibile incontrare Rhyhorn cromatico per la prima volta su Pokémon GO. Dratini: fate evolvere Dratini in Dragonite per l'attacco caricato Troppoforte. Questo potente attacco di tipo Lotta è stato aggiunto recentemente su Pokémon GO e potrebbe rappresentare un'opzione strategica per Dragonite. Ad esempio, potrebbe aiutarlo a contrastare i Pokémon di tipo Ghiaccio e Roccia, che di solito hanno un vantaggio su di lui. Inoltre, l'attacco Troppoforte potrebbe consentirgli di affrontare i Pokémon di tipo Acciaio, deboli agli attacchi di tipo Lotta.

Compiti di ricerca sul campo per la giornata delle votazioni

Per garantire imparzialità, tutti i compiti di ricerca sul campo dei candidati avranno lo stesso obiettivo da completare per votare il Pokémon del Community Day di febbraio 2020. Tale obiettivo consisterà nel catturare 20 Pokémon per guadagnare 200 unità di polvere di stelle.

Ecco i quattro compiti di ricerca sul campo che vedrete durante la giornata delle votazioni:

Vota per il Community Day di Machop! Cattura 20 Pokémon

Vota per il Community Day di Rhyhorn! Cattura 20 Pokémon

Vota per il Community Day di Vulpix! Cattura 20 Pokémon

Vota per il Community Day di Dratini! Cattura 20 Pokémon

I compiti di ricerca sul campo saranno disponibili durante la giornata delle votazioni, che si terrà sabato 1° febbraio 2020 dalle 12:00 alle 23:59 (ora locale). Durante questa giornata, ogni Pokéstop avrà un compito di ricerca relativo alla votazione. Se il Pokéstop che fate girare non avrà un compito per il Pokémon che desiderate votare, fatene girare un altro. Faremo in modo di distribuire uniformemente questi compiti di ricerca tra i Pokéstop e terremo conto anche delle zone in cui ne sono presenti pochi.

Un compito di ricerca completato equivale a un voto per il Pokémon presente in tale compito portato a termine. Potete completare più di un compito di ricerca per la votazione e ognuno di questi verrà considerato come un voto per il relativo Pokémon presente. Assicuratevi di completare quante più ricerche possibili per il Pokémon che volete come protagonista del Community Day!