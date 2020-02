Pokémon GO: aperte le votazioni per il protagonista del Community Day di febbraio

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, alle 12:00 in punto Niantic ha dato il via alle votazioni per il protagonista del Community Day di febbraio, un'iniziativa del tutto inedita per Pokémon GO.

Avete tempo fino alle 23:59 di oggi 1 febbraio per scegliere il vostro candidato preferito a scelta tra Vulpix (mossa esclusiva: Palla Clima), Machop (mossa esclusiva: Rivincita), Rhyhorn (mossa esclusiva: Devastomasso) e Dratini (mossa esclusiva: Troppoforte). Come si svolgeranno le votazioni? I voti saranno conteggiati attraverso il numero totale di compiti di ricerca sul campo completati a livello globale entro il tempo previsto. Per garantire imparzialità, tutti i compiti dei candidati avranno lo stesso obiettivo da completare, che consisterà nel catturare 20 Pokémon per guadagnare 200 unità di polvere di stelle.

Ecco i quattro compiti di ricerca sul campo che vedrete durante la giornata di oggi:

Vota per il Community Day di Machop! Cattura 20 Pokémon;

Vota per il Community Day di Rhyhorn! Cattura 20 Pokémon;

Vota per il Community Day di Vulpix! Cattura 20 Pokémon;

Vota per il Community Day di Dratini! Cattura 20 Pokémon.

Ogni Pokéstop ha un compito di ricerca relativo alla votazione. Se il Pokéstop che fate girare non avrà un compito per il Pokémon che desiderate votare, fatene girare un altro, Niantic ha cercato di distribuirli al meglio sul territorio. Un compito di ricerca completato equivale a un voto per il Pokémon presente in tale compito portato a termine. L'annuncio del vincitore, che automaticamente diventerà il protagonista del Community Day di sabato 22 febbraio, avverrà lunedì 3 febbraio 2020, due giorni dopo la fine delle votazioni.

Ne approfittiamo per ricordarvi che a febbraio sono previsti un bel po' di eventi in Pokémon GO, tra cui quello di San Valentino.