Su Pokémon GO appare una versione di Pikachu che indossa il cappello di Ash

Continuano gli scherzoni di Niantic per il Pesce d'Aprile, stavolta con un easter egg davvero carino che riguarda Pikachu. Dopo lo scherzo di Ash Photobomber su Pokémon GO scoperto ieri da alcuni utenti, stavolta sembra che si possa trovare una versione shiny dell'iconica creaturina, con una particolare aggiunta.

Pikachu infatti indossa il cappello di Ash! L'aggiunta non era stata annunciata da Niantic e infatti la scoperta è stata condivisa da alcuni utenti di Reddit, che hanno cominciato a postare le foto della cattura del particolare personaggio.

Non ci sono però al momento dettagli su quanti ne sia possibile trovare, né sulla durata dell'evento che potrebbe limitarsi solamente alla giornata di oggi o protrarsi per tutta la settimana, ma sicuramente la possibilità di trovare la nuova versione di Pikachu invoglierà gli utenti a partecipare all'evento.

I Pokémon Shiny infatti non danno alcun vantaggio in battaglia, ma si sa, parte del divertimento di tutti i giochi sulle celebri creaturine è proprio il collezionismo sfrenato, e aggiungere un personaggio particolare in edizione limitata e in versione shiny, può far gola a molte persone.

Siete anche voi fra questi? Riprenderete Pokémon Go nella speranza di trovare Pikachu che indossa il cappello di Ash o siete troppo impegnati ad organizzare Pesci d'Aprile? Intanto restate sintonizzati sulle nostre pagine, visto che il 4 Aprile sono in arrivo novità su Pokémon GO!