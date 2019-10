Pokémon GO si appresta a festeggiare Halloween con un evento dedicato

I responsabili del profilo Twitter ufficiale di Pokémon GO hanno appena pubblicato una nuova immagine che sembra lasciare adito a pochi dubbi: presto si svolgerà un nuovo evento di Halloween!

L'immagine in questione, che potete ammirare nell'anteprima di questa notizia, mostra un viale alberato al tramonto. Siamo chiaramente in autunno e sembra che stia per cominciare una notte davvero terrificante... Non a caso, la frase di accompagnamento recita: "Ottobre è qui, il che significa che è quasi giunta l'ora di rendere le cose un po' più spaventose".

I ragazzi di Niantic non hanno parlato chiaramente di un evento di Halloween, ma abbiamo ben pochi dubbi al riguardo, dal momento che la notte più spaventosa dell'anno è già stata festeggiata in passato all'interno del gioco. Con i Pokémon di quinta generazione arrivati da poco, ci aspettiamo di incontrare con maggior frequenza mostriciattoli come Litwick, Yamask, Golett e Zorua. Resta solo da scoprire la data d'inizio: l'anno scorso, l'evento di Halloween prese il via il 24 ottobre, e probabilmente quest'anno non differirà di molto.

Ne approfittiamo per ricordarvi che domani 12 ottobre si svolgerà un nuovo Community Day di Pokémon GO interamente dedicato al Pokémon insettoide di tipo Terra Trapinch.