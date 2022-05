Pokémon GO, tutti gli appuntamenti di maggio: arriva il widget Compagno

I ragazzi di Niantic, come di consueto, hanno salutato l'inizio del nuovo mese svelando il calendario con tutti gli eventi in programma per Pokémon GO. Scopriamo assieme cosa ci aspetta a maggio!

Eventi e novità

Il nuovo mese comincia alla grande con un Megamomento! Per celebrare l'implementazione delle nuove meccaniche relative alla megaevoluzione, i Pokémon capaci di megaevolversi appariranno più spesso allo stato selvatico fino alle 20:00 di questa sera! Dalle 11:00 alle 14:00 di oggi 1° maggio, inoltre, si terrà anche un giorno di raid dedicato a MegaKangask. Da martedì 3 a domenica 8 maggio verrà invece il momento delle Avventure Aeree con protagonisti MegaLatias e MegaLatios, ossia i primi Pokémon Leggenda in grado di evolversi in Pokémon GO.

Nei primi giorni di maggio (non è ancora nota una data precisa) debutterà anche il Widget compagno sui dispositivi mobili. Gli Allenatori potranno aggiungere un widget alla schermata principale del dispositivo per tenere d'occhio il proprio Pokémon compagno: trovate un esempio con Snorlax nell'immagine allegata in calce a questa notizia.

Dal 12 al 20 maggio si svolgerà il Festival dell'acqua, che porterà una nuova ondata di Pokémon acquatici, mentre dal 25 al 31 maggio toccherà all'evento Arrivederci Alola!, durante il quale gli Allenatori avranno modo di festeggiare e ripensare a tutte le avventure vissute quest'anno con i Pokémon scoperti nella regione di Alola.

Tutti coloro che non sono riusciti a ricevere gli oggetti avatar come ricompensa durante la ricerca a tempo della Stagione della Tradizione, potranno ora acquistarli nel negozio del gioco. Stiamo parlando del Cappello di Deino, del Cappello di Goomy e del Cappello di Noibat (visibili in apertura di notizia).

Raid a 5 stelle

La divinità custode dell'isola di Poni, il Pokémon Leggenda Tapu Fini, farà il suo debutto in Pokémon GO nei raid a cinque stelle di maggio. Alla fine del mese, le divinità custodi delle quattro isole della regione di Alola si riuniranno: assicuratevi di catturarle tutte finché ne avete l'opportunità.

Fino al 3 maggio: Landorus in Forma Totem

Dal 10 al 25 maggio: Tapu Fini

Dal 25 maggio al 1° giugno: Tapu Koko, Tapu Lele, Tupu Bulu, Tapu Fini

Megaraid

MegaBlastoise, MegaKangaskhan, MegaLatias, MegaLatios e MegaAltaria appariranno nei megaraid. I raid a rotazione iniziano e terminano alle 10:00 delle date indicate:

Fino al 3 maggio: MegaKangaskhan

Dal 3 al 10 maggio: MegaLatias e MegaLatios

Dal 10 al 25 maggio: MegaBlastoise

Dal 25 maggio al 1° giugno: MegaAltaria

Ore dei raid



Ogni mercoledì di maggio, dalle 18:00 alle 19:00, si svolgerà l'Ora dei raid in cui appariranno i seguenti Pokémon.

4 maggio: MegaLatias

4 maggio: MegaLatios

11, 18 e 25 maggio: Tapu Fini

25 maggio: Tapu Koko

25 maggio: Tapu Lele

25 maggio: Tapu Bulu

Community Day

Chiudiamo con quello che è indubbiamente uno degli eventi più attesi del mese. Il Community Day si svolgerà sabato 21 maggio e avrà per protagonista Geodude di Alola, il Pokémon Roccia, che per l'occasione apparirà più frequentemente allo stato selvatico!