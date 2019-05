Pokemon GO: arriva Aipom Shiny, la variante cromatica

Il simpatico Aipom è ora disponibile in Pokemon GO anche nella variante Shiny (Cromatica), come parte dell'evento dedicato al film Detective Pikachu, nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi, giovedì 9 maggio.

Aipom ha debuttato in Pokemon GO nel 2017 ma la versione Shiny non era ancora presente, sebbene richiesta a gran voce dalla community. Al momento Aipom Shiny è disponibile allo stato selvatico e come parte dei raid, tuttavia la percentuale di apparizione resta decisamente bassa, non aspettatevi dunque di imbattervi in un Aipom Cromatico con estrema frequenza.

Fino al 17 maggio è attivo in Pokemon GO l'evento Pokemon Detective Pikachu con Bonus PE Doppi per ogni cattura, missioni di ricerca sul campo esclusive e oggetti dedicati al Pokemon elettrico più famoso, come i cappelli di Detective Pikachu. Si tratta di una bella occasione per tornare a giocare con uno dei giochi mobile di maggior successo di sempre, grazie a numerosi incentivi per coloro che riprenderanno la caccia ai Pokemon!