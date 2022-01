Pokémon GO, arriva il Community Day Classico: Bulbasaur sarà grande protagonista

Niantic Labs ha annunciato la nuova edizione del Community Day Classico di Pokémon GO. Il titolo mobile, in occasione della Stagione della Tradizione, riaccoglierà fra la sua schiera di mostriciattoli l'iconico Bulbasaur.

Allenatori, ritornate alle origini con il Community Day di Pokémon GO durante la Stagione delle Tradizione! Per questa occasione speciale, organizzeremo il Community Day Classico e faremo tornare uno dei Pokémon più amati: Bulbasaur!

Bulbasaur apparirà più spesso allo stato selvatico, ma se siete fortunati potreste incontrarne uno cromatico! Fate evolvere Ivysaur, l'evoluzione di Bulbasaur, durante l'evento o fino a due ore dopo per ottenere un Venusaur che conosce l'attacco caricato Radicalbero.

Per 1,00 $ potrete accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day Classico dedicato a Bulbasaur. I biglietti per la storia di ricerca speciale di Bulbasaur saranno presto resi disponibili. Diversi i bonus che rimarranno attivi durante l'evento: triplo dei PE da cattura; l'Aroma attivato durante l'evento durerà per tre ore; i moduli esca attivati dureranno tre ore; una sorpresa per chi scatterà delle foto durante il Community Day.

Potrete acquistare solo una volta lo speciale pacco Community Day al costo di 1.280 Pokémonete per ricevere 50 Ultra Ball, cinque Fortunuovo, cinque Pezzi Stella e un MT attacco caricato fuoriclasse. Nel negozio saranno disponibili 30 Ultra Ball gratuite.

Niantic Labs ha recentemente anticipato alcuni dettagli sulle prossime Stagioni di Pokémon GO.