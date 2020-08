Pokémon GO: arriva l'evento sulle Megaevoluzioni, Mega Pidgeot tra le ricompense

Da domani le Megaevoluzioni saranno ufficialmente disponibili in Pokémon GO e il loro lancio verrà accompagnato da una serie di interessanti eventi settimanali che permetteranno agli allenatori di tutto il mondo di accumulare Mega Energia e catturare alcuni esemplari di mostri.

Ecco tutti i dettagli sugli eventi in questione:

Settimana 1, dal 1 settembre alle ore 8:00 al 7 settembre alle ore 22:00

Al completamento di due milioni di Mega Raid da parte della community si sbloccherà Mega Pidgeot nei Raid

Sarà possibile trovare in giro più esemplari di: Abra, Magnemite, Exeggcute, Rhyhorn, Tangela, Electabuzz, Omanyte, Aerodactyl, Murkrow, Treecko, Torchic, Lotad e Roselia

Il numero di Mega Raid sarà aumentato

Ci saranno Ricerche a tempo limitato

Si potrà ottenere Mega Energia per Venusaur, Blastoise e Charizard completando le Ricerche

I più fortunati potranno sbloccare Lotad Cromatico

Settimana 2, dall'11 settembre alle ore 8:00 al 17 settembre alle ore 22:00

Al completamento di 275 milioni di combattimenti da parte della community si sbloccherà Mega Houndhoom nei Raid

Sarà possibile trovare in giro più esemplari di: Caterpie, Weedle, Paras, Venonat, Scyther, Pinsir, Ledyba, Spinarak, Wurmple, Kricketot e Burmy

Si potrà ottenere Mega Energia per Venusaur, Blastoise e Charizard completando le Ricerche

Utilizzando Mega Beedrill negli scontri all'interno delle Palestre, nei combattimenti contro il Team Rocket e negli scontri tra allenatori si otterrà un potenziamento temporaneo dei CP

I più fortunati potranno sbloccare Ledyba Cromatico

Settimana 3, dal 22 settembre alle ore 8:00 al 28 settembre alle ore 22:00

I Pokémon con cui si ha un forte legame possono attivare la Megaevoluzione per il triplo del tempo (da 4 ore a 12 ore)

Sarà possibile trovare in giro più esemplari di: Doduo, Exeggutor di Alola, Pinsir, Lapras, Snorlax, Furret, Wobbuffet, Mantine e Skarmory

Scattare foto al proprio compagno megaevoluto aumenterà le probabilità di trovare Pokémon della stessa specie

Si potrà ottenere Mega Energia per Venusaur, Blastoise e Charizard completando le Ricerche

Completando le ricerche durante l'evento si potrà accedere gratuitamente alla Ricerca di Halloween con protagonista Mega Gengar

I più fortunati potranno sbloccare Doduo Cromatico

Con l'evento arriveranno inoltre oggetti per la personalizzazione dell'avatar a tema Megaevoluzioni, come i braccialetti utili agli allenatori per far mutare forma ai propri Pokémon.