Pokémon GO arriva nel Gioco di Carte Collezionabili come espansione in estate

Mentre apprendevamo del nuovo record di Pokémon Spada e Scudo e dell'ottimo esordio di Arceus in Giappone, Niantic e The Pokémon Company annunciavano una collaborazione epocale: nel corso dell'estate del 2022 Pokémon GO arriverà nel Gioco di Carte Collezionabili sotto forma di espansione!

Quest’estate sarà pubblicata una nuova espansione nata dalla collaborazione fra il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e Pokémon GO. Le nuove carte del set saranno chiaramente ispirate al famoso gioco per dispositivi mobili, tuttavia è ancora presto per scoprire tutti i dettagli: nell'attesa, dobbiamo accontentarci del design delle nuove confezioni, che può essere ammirato nel video dell'annuncio allegato in cima a questa notizia.

Ulteriori informazioni verranno svelate nei prossimi mesi, nel frattempo potete tenervi aggiornati sul sito ufficiale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e partecipare ai festeggiamenti per il Capodanno Lunare attualmente n corso in Pokémon GO: Litleo, Pokémon di doppio tipo Fuoco/Normale, è il protagonista assoluto, ma è anche possibile incontrare altri Pokémon come Voltorb e Meowth, e approfittare di una lunga serie di bonus.