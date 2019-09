Pokémon GO: arriva Giratina nell'Ora Leggendaria di oggi pomeriggio

Buone notizie per gli allenatori di Pokémon GO che ancora non sono riusciti a catturare un esemplare di Giratina. È infatti in arrivo nella giornata di oggi l'Ora Leggendaria dedicata proprio al pokémon leggendario, per cui preparatevi a scendere in campo nei raid.

Come saprete l'Ora Leggendaria di Pokémon GO è un evento della durata di un'ora, che generalmente approda sull'app di Niantic una volta a settimana. In quella determinata ora, tutti i raid liberi della propria città ospiteranno il Pokémon Leggendario a cui è dedicato l'evento, in questo caso appunto Giratina, della Quarta Generazione di Sinnoh.

E dato che tutte le palestre ospiteranno tale creaturina, va da sé che le probabilità di riuscire a catturarlo aumentano, non essendoci il bisogno di recarsi forzatamente in un posto magari lontano da casa.

L'Ora Leggendaria inizierà alle 18 di oggi, e visto che da poco Niantic ha reso disponibile in gioco anche la versione Shiny di Giratina, chissà che non siate fortunati abbastanza da trovarla.

Nonostante sia uscito ormai da tre anni, il gioco continua ad essere estremamente popolare. Lo scorso agosto è stato il mese migliore per Pokémon GO dal 2016. Anche voi siete ancora attivi sull'app di Niantic? Siete pronti ai raid di oggi?