Pokemon GO: arriva il Moltres Day, tutti i dettagli sull'evento

La sfida finale sta per avere inizio: è giunta l’ora di radunarsi per completare l’ultimo round della sfida globale del Professor Willow in Pokemon GO: l’appuntamento è per l'1 e il 2 settembre durante l’evento della Zona Safari a Yokosuka in Giappone.

Se in tutte le aree del mondo vengono raggiunti gli obiettivi della sfida, a partire dal 3 settembre alle 22:00 ora locale, gli Allenatori si aggiudicheranno una quantità maggiore di polvere di stelle nella cattura dei Pokémon e nella schiusa delle Uova, oltre a una quantità di polvere di stelle pari a 3.000 garantita per ogni raid. Inoltre, fino al 10 settembre alle 22:00 ora locale, gli Allenatori potranno sbloccare un bonus speciale per ottenere dei Pezzi Stella della durata di un’ora.

Ma non è finita qui! Se la sfida viene completata, gli Allenatori di tutto il mondo riceveranno cinque biglietti raid in occasione del Moltres Day con protagonista il Pokémon leggendario Moltres! L’8 settembre Moltres apparirà nei raid di tutto il mondo per tre ore e conoscerà la mossa di tipo Volante Aeroattacco. E se sarai baciato dalla fortuna, potrai persino incontrare un Moltres cromatico! Pronti, partenza e... GO! Appuntamento sul campo, Allenatore!