Pokémon GO, arriva un nuovo evento speciale: la Giornata dell'Aroma!

Nel tentativo di rendere il celebre gioco mobile fruibile anche tra le mura di casa, il team di sviluppo di Niantic Labs ha recentemente introdotto i Raid Remoti in Pokémon GO.

Non si tratta tuttavia dell'unica novità in arrivo nel gioco nel corso del prossimo futuro. La software house ha infatti annunciato un nuovo evento speciale, in programma per la giornata di domenica 19 aprile. Si tratta nello specifico della Giornata dell'Aroma, un'occasione durante la quale l'item consentirà di attrarre diversi Tipi di Pokémon a intervalli regolari. L'unica costante sarà Sentret, che potrà essere avvistato dagli Allenatori anche nella sua variante Shiny/Cromatica.

L'evento avrà inizio alle ore 11:00 e si protrarrà sino alle 17:00 e durante lo stesso i Pokémon attirati si alterneranno secondo il seguente calendario:

Dalle 11:00 alle 12:00: Pokémon di tipo Acqua (come Poliwag, Tentacool, Spheal e Clamper);

(come Poliwag, Tentacool, Spheal e Clamper); Dalle 12:00 alle 13:00: Pokémon di tipo Fuoco (come Growlithe, Ponyta, Houndour e Litwick);

(come Growlithe, Ponyta, Houndour e Litwick); Dalle 13:00 alle 14:00: Pokémon di tipo Erba (come Oddish, Roselia, Lileep e Ferroseed);

(come Oddish, Roselia, Lileep e Ferroseed); Dalle 14:00 alle 15:00: Pokémon di tipo Psico (come Slowpoke, Baltoy, Bronzor e Gothita);

(come Slowpoke, Baltoy, Bronzor e Gothita); Dalle 15:00 alle 16:00: Pokémon di tipo Coleottero (come Caterpie, Ledyba, Skorupi e Joltik);

(come Caterpie, Ledyba, Skorupi e Joltik); Dalle 16:00 alle 17:00: Pokémon di tipo Terra (come Wooper, Barboach, Hippopotas e Drilbur);

Per agevolare la partecipazione dei giocatori all'iniziativa, Aroma avrà una durata di un'ora e nello store in-game sarà possibile acquistare. Questa promozione si va a sommare ad altre offerte in Pokémon GO