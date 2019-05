Pokémon GO arriva su Samsung Galaxy Store: sconti sulle Pokémonete

A seguito dell'accordo siglato tra Samsung e Niantic lo scorso febbraio, Pokémon GO ha ufficialmente effettuato il suo debutto sul Samsung Galaxy Store. Ciò significa che i possessori dei dispositivi della casa sudcoreana avranno un'ulteriore opzione quando dovranno decidere da dove scaricare il gioco, disponibile da sempre anche su Google Play Store.

La situazione si fa ancor più interessante se parliamo di Pokémonete: il titolo in realtà aumentata di Niantic Labs è da sempre free-to-play, ma come tutti i prodotti di questo tipo offre l'opportunità di acquistare la valuta di gioco con denaro reale. Ebbene, sul Galaxy App Store le Pokémonete costano di meno!

100 Pokémonete - 0,87 € invece di 0,99 euro

550 Pokémonete - 4,39 € invece di 5,49 euro

1200 Pokémonete - 8,79 euro invece di 10,99 euro

2500 Pokémonete - 17,59 euro invece di 21,99 euro

5200 Pokémonete - 35,19 euro invece di 43,99 euro

14500 Pokémonete - 87,99 euro invece di 109,99 euro

Si tratta di un risparmio piuttosto consistente, specialmente per i bundle più ricchi. Potete scaricare Pokémon GO da Samsung Galaxy Store dirigendovi a questo indirizzo. L'accordo tra Niantic e Samsung ha anche portato all'apertura delle pre-registrazioni per Harry Potter Wizards Unite: coloro che decideranno di effettuarla, riceveranno una notifica push sul proprio Galaxy quando il titolo verrà pubblicato.

Ne approfittiamo per segnalarvi che, in vista del Community Day di Torchic, potete rivedere gli episodi dell'anime che lo vedono protagonista su TV Pokémon!