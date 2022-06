Pokémon GO, arriva la Settimana dell'Avventura: debuttano due nuovi Pokémon

Come già anticipato da The Pokémon Company, il calendario degli eventi di giugno in Pokémon GO sarà particolarmente denso di appuntamenti, ai quali si aggiunge ora anche la Settimana dell'Avventura.

A partire dalle ore 10:00 di martedì 7 giugno 2022 sino alle ore 20:00 di domenica 12 giugno 2022, lo speciale evento in-game vedrà protagoniste le creature di tipo Roccia e Fossile. In particolare, il Pokédex di Pokémon GO accoglierà due nuove creature, con Tyrunt e Amaura pronti a fare il proprio debutto nel gioco mobile. In particolare, gli Allenatori potranno cercare di aggiungerli alla propria squadra tramite schiusa delle Uova o realizzando progressi nella ricerche sul campo dedicate.

Per l'intera durata della Settimana dell'Avventura, inoltre, sarà più probabile imbattersi in esemplari allo stato selvatico di Rhyhorn, Omanyte, Kabuto, Larvitar, Aron, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Graveler, Aerodactyl e Pupitar. I più fortunati potrebbero peraltro avvistarne anche una variante Shiny/Cromatica. Interessanti avvistamenti anche nei Raid:

Raid a 1 Stella : appariranno Geodude, Geodude di Alola, Sudowoodo e Roggenrola;

: appariranno Geodude, Geodude di Alola, Sudowoodo e Roggenrola; Raid a 3 Stelle : appariranno Rhydon, Shuckle, Tyranitar e Aggron;

: appariranno Rhydon, Shuckle, Tyranitar e Aggron; Raid a 5 Stelle : apparirà Groudon;

: apparirà Groudon; Mega Raid: apparirà Mega Aerodactyl;

Non mancheranno poi ispeciali, con l'evento che vedrà PE raddoppiati facendo girare le insegne dei Pokéstop. In via eccezionale, i Pokéstop visitati per la prima volta offriranno il quintuplo di PE.In chiusura, ricordiamo l'avvio della Stagione di GO di Pokémon GO