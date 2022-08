Pokémon GO, arriva la Stagione della Luce: Allenatori tra stelle e costellazioni

Contestualmente all'avvio dell'evento finale del Pokémon GO Community Fest 2022, è tempo di intriganti novità per il celebre titolo mobile dedicato ai Pocket Monster.

Dai vertici di Niantic arriva infatti la pubblicazione di un primo teaser dedicato alla prossima Stagione del gioco. A partire dal mese di settembre, gli Allenatori di Pokémon GO dovranno prestare particolare attenzione a stelle e costellazioni, con l'avvio dell'inedita Stagione della Luce. Quest'ultima, ancora piuttosto misteriosa, terrà compagnia ai Poké Fan sino alla fine dell'anno, con conclusione in programma per il mese di dicembre 2022.

Per introdurre la prossima fase di Pokémon GO, il team di Niantic ha pubblicato un breve trailer dedicato alla Stagione della Luce, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con l'avvio di questa nuova fase del titolo mobile, gli appassionati avranno probabilmente accesso ad una ricca serie di missioni di ricerca, da portare a termine per svelare gli enormi misteri che ancora sopravvivono tra le maglie degli studi dei Professori Pokémon. Siete pronti per l'avventura?



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che il prossimo mese sarà particolarmente impegnativo per gli Allenatori. Niantic ha infatti annunciato molti eventi in programma in Pokémon GO a settembre, tra il consueto Community Day e speciali sorprese.