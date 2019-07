Pokémon GO: arriva stasera l'Ora di Cena Leggendaria con Groudon

Una gradita sorpresa per i giocatori di Pokémon GO, visto che Niantic ha annunciato l'arrivo per la serata di oggi, 3 Luglio 2019, di una nuova Ora di Cena Leggendaria (Happy Hour in lingua originale) che farà sicuramente piacere a tutti coloro che vorranno accaparrarsi un Groudon.

Si tratta di un mini evento che per l'appunto avverrà oggi, dalle ore 18 alle 19 italiane, in cui avverranno moltissimi Raid relativi a Groudon, in modo da dare a tutti i giocatori che si collegheranno entro quel lasso di tempo, l'opportunità di catturarlo.

Per sfidare il Pokémon Leggendario bisognerà riunirsi coi propri amici ed entrare nei Raid di Livello 5, e se siete fortunati potreste riuscire a catturarlo anche in versione shiny e cromatica.

Per quanto riguarda le ultime novità di Pokémon GO invece, nei prossimi giorni è in arrivo il Community Day dedicato a Mudkip: trovate tutte le novità a riguardo sul nostro sito.

Siete pronti dunque all'aperitivo in tema Pokémon? Proverete anche voi a catturare Groudon?