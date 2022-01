Pokémon GO, arriva il Tour Johto: gli starter di Oro e Argento nell'evento speciale

In attesa delle novità proposte da Leggende Pokémon: Arceus, i PokéFan possono tornare a immergersi nell'immaginario di due dei capitoli più amati dell'intera saga di Game Freak.

Pokémon Oro e Pokémon Argento saranno infatti i grandi protagonisti del prossimo Pokémon GO: Johto Tour, evento in-game del celebre titolo mobile di Niantic. In programma per la giornata di sabato 26 febbraio, quest'ultimo includerà sia un'esperienza gratuita sia un'esperienza a pagamento. Quest'ultima, comunica ora Niantic, sarà accessibile tramite l'acquisto di un apposito biglietto, ora in vendita nello store di Pokémon GO per l'equivalente di 11,99 dollari.

L'appuntamento con il Pokémon GO: Johto Tour si protrarrà dalle ore 9:00 alle ore 21:00 del fuso orario italiano, con gli Allenatori in possesso del biglietto che potranno avere accesso ad alcuni contenuti esclusivi. In particolare, scegliendo di portare con sé uno tra Chikorita, Cyndaquil e Totodile, sarà possibile intraprendere una missione di Ricerca Speciale volta ad incontrare Celebi. Tra le sfide proposte, figurano la cattura e l'evoluzione di determinati Pokémon, la vittoria di lotte contro membri del Team GO Rocket e altro ancora. Per coloro che porteranno a termine i diversi incarichi sono previste ricompense preziose, come strumenti, frammenti di Rocket Radar o incontri con Gyrados Shiny.



Dopo l'evento Montagne di Potere di Pokémon GO, è dunque già tempo di preparare le Poké Ball!