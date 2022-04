Pokémon GO, arriva 'Vacanza in Stile Team Rocket': nuovo evento e nuovi Pokémon!

In attesa del Community Day di aprile 2022 in Pokémon GO, il team di Niantic ha deciso di riservare una speciale sorpresa a tutti gli Allenatori del gioco mobile.

Con la mezzanotte di domenica 3 aprile, prenderà infatti il via il nuovo evento speciale "Vacanza in stile Team Rocket", pronto a protrarsi sino alle ore 23:59 di giovedì 7 aprile. Sulla scia dell'ingresso in-game delle creature originarie di Alola, il Team Rocket ha infatti deciso di tornare alla carica all'interno del titolo mobile. Questa volta, la squadra di villain porterà con sé due creature inedite, con Salandit e Salazzle pronti a realizzare il proprio debutto in Pokémon GO. Nello specifico, il Pokémon Lucertossina di tipo Veleno/Fuoco potrà essere ottenuto tramite la schiusa delle Uova da 12 km. Utilizzando 50 caramelle Salandit, gli Allenatori potranno poi far evolvere i Salandit femmina in Salazzle.



Con Vacanza in Stile Team Rocket, non poteva poi mancare una nuova storia di ricerca speciale, che vedrà protagonista il ritorno in scena di Giovanni. Il boss del Team Rocket raggiungerà Pokémon GO accompagnato da un potente Latias Ombra. Per mettervi sulle tracce del nemico, dovrete sfruttare al meglio il vostro super radar Rocket. Leader e reclute del Team Rocket non esiteranno inoltre a schierare in campo diverse tipologie di Pokémon Ombra, tra Rattata di Alola Ombra, Sandshrew di Alola Ombra, Exeggutor di Alola Ombra, Sudowoodo Ombra, Girafarig Ombra e Numel Ombra. Gli Allenatori più fortunati potranno inoltre imbattersi in una versione Shiny/Cromatica di qeuste creature.



Per l'intera durata dell'evento, il Team GO Rocket sarà più presente nei PokéStop e presso le mongolfiere. Segnaliamo che utilizzando un MT attacco caricato aiuterete un Pokémon Ombra a dimenticare l'attacco caricato Frustrazione. Con le attività di ricerca sul campo sarà inoltre possibile incontrare Sneasel e Scraggy. Per l'occasione sarà infine possibile acquistare un bundle di 10 Pozioni Max, 10 Revitalizzanti Max e 5 radar Rocket al costo di 1275 Pokémonete.



In chiusura, ricordiamo che di recente sono state annunciate alcune modifiche per i Community Day di Pokémon GO.