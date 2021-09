Pokemon GO: arriva Zarude, il Pokémon Scimmialigna

In occasione del debutto del nuovo film Pokemon I Segreti della Giungla su Netflix, Niantic ha annunciato che Zarude, il Pokemon Scimmialigna, farà la sua comparsa in Pokemon GO dal primo ottobre.

Dal primo al 10 ottobre gli allenatori potranno incontrare non solo Zarude ma nell'arco di tempo indicato faranno la loro comparsa anche altri contenuti ispirati al film, tra cui il ritorno di Jesse e James.

Pokemon come Hoothoot, Combee, Drilbur, Cottonee e Dwebble appariranno con maggior frequenza, inoltre viene confermato il ritorno di Pikachu Esploratore e Pikachu Esploratore Cromatico. Pikachu Esploratore, Larvitar, Roggenrola, Foongus e Rufflet (anche Cromatico) saranno disponibili nei raid di livello uno mentre i raid livello tre ospiteranno Lickitung, Chansey, Pinsir, Ludicolo e Flygon.

Tornano anche Jessie e James insieme a Meowth, disponibili fino al 15 ottobre, inoltre fanno il loro debutto anche nuovi oggetti gratis per gli avatar, come il Cappello Avventura e la Borraccia Wailmer.

Pokemon GO festeggia la Settimana della Moda con tanti bonus e ricompense, inoltre è stato annunciato il protagonista del Community Day di ottobre di Pokemon GO. Niantic ha in serbo tante sorprese per i giocatori, a cinque anni dal lancio Pokemon GO è ancora estremamente popolare e può contare su una vasta community di appassionati sempre alla ricerca di nuovi Pokemon.