Pokémon GO: arriva la prima Zona Safari, ecco tutti i dettagli

Mancano solo pochi giorni all'inizio della prima Zona Safari di Pokémon GO, la quale sarà ambientata a Liverpool ma permetterà ai giocatori di tutto il mondo di partecipare grazie ad una serie di attività esclusive.

Il team di sviluppo di Pokémon GO ha infatti organizzato un grande evento della Zona Safari a Sefton Park con una serie di accorgimenti per la sicurezza dei suoi partecipanti, ma anche chi acquisterà un biglietto potrà prendervi parte dal 15 al 17 ottobre 2021.

Ecco di seguito l'elenco delle attività disponibili sia per chi prenderà fisicamente parte all'evento che per chi acquisterà un biglietto:

possibilità di trovare in giro o attirare con l'aroma i Pokémon in primo piano

set di compiti di ricerca speciale e ricerca sul campo esclusivi dell'evento

aumento della durata dell'aroma, il quale avrà una durata di otto ore dopo l'attivazione

aumento della durata dei moduli esca, i quali durante l'evento dureranno quattro ore

presenza di uova speciali da due chilometri

Chiunque abbia acquistato un biglietto (ora non più in vendita), può ricevere i bonus riscattando in gioco il codice ad esso associato sul sito ufficiale. Vi ricordiamo inoltre che questo è solo il primo di una serie di eventi, dal momento che prossimamente le Zone Safari arriveranno anche a Philadelphia (29-31 ottobre 2021) e St. Louis (12-14 novembre 2021).

