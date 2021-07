Pokèmon GO: stanno arrivando le creature della Generazione 7 e Mega Mewtwo X

Il già vastissimo roster di mostriciattoli di Pokémon Go potrebbe presto espandersi ulteriormente con l'introduzione dei mostriciattoli di settima generazione! A suggerirlo sono stati gli stessi creatori del gioco in Realtà Aumentata, che da quando è stato lanciato nel 2016 ha racimolato ben 5 miliardi di dollari!

L'indizio è stato scovato in un artwork realizzato per celebrare il quinto anniversario di Pokémon GO, evento che si festeggia proprio in questi giorni (il lancio avvenne il 6 luglio in Australia, il 7 luglio in USA e il 15 luglio da noi). Come potete vedere anche voi nell'immagine allegata a questa notizia, non è per nulla difficile scorgere la presenza di Rowlet, Litten e Popplio, ossia i Pokémon starter di sesta generazione, che hanno effettuato il loro debutto con Sole e Luna per Nintendo 3DS. Altrettanto interessante è la presenza nell'artwork di Mega Mewtwo X, una delle due possibili Mega Evoluzioni della creatura leggendaria.

Non sappiamo quando arriveranno queste creature in Pokémon GO - in mancanza di un annuncio ufficiale, è impossibile stabilirlo unicamente sulla base di questi indizi - ma dopo averle viste in questo artwork, confidiamo in un lancio fissato entro la fine di questo 2021. A proposito di Pokémon GO, lo sapete che esiste un allenatore che domina una palestra da quasi 4 anni?