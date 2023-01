Pokémon GO, sta arrivando MegaSalamence! Date e bonus dell'evento Fantasia Scintillante

Dopo aver adeguatamente dato il benvenuto al nuovo anno con l'evento di Capodanno di Pokémon GO, Niantic ha cominciato a preparare il terreno per un'altra iniziativa indirizzata a tutti gli Allenatori del gioco in realtà aumentata dedicato ai mostriciattoli più famosi del mondo.

Dalle 08:00 di martedì 10 gennaio alle 22:00 di lunedì 16 gennaio si svolgerà l'evento Fantasia Scintillante, che vedrà protagonisti i Pokémon di tipo Drago e Folletto. Durante le giornate programmate, MegaSalamence farà il suo debutto in Pokémon GO nei Megaraid (raramente anche in versione cromatica), mentre Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Dratini, Togetic, Marill, Ralts, Vibrava, Bagon, Deino e Dedenne appariranno più frequentemente allo stato selvatico. Per la prima voltai in assoluto, con un pizzico di fortuna, sarà anche possibile incontrare Dedenne in forma cromatica.

Zekrom catturato tra le 10:00 di martedì 10 gennaio e lo stesso orario di mercoledì 18 gennaio saprà utilizzare l'attacco in evidenza Incrotuono, che infligge 90 danni nelle Sfide Allenatore e 140 danni nelle Palestre e nei Raid. Immancabili come sempre ci saranno anche dei Bonus: i Pokémon catturati con tiri buoni, ottimi ed eccellenti offriranno Punti Esperienza raddoppiati, Caramelle aggiuntive e, solamente per gli Allenatori di Livello 31, maggiori possibilità di ottenere Caramelle L. Se desiderate maggiori informazioni sull'evento Fantasia Scintillante, potete trovarle sul sito ufficiale di Pokémon GO.