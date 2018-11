Pokemon GO: arrivano i cappelli di Pikachu e Eevee!

Per festeggiare il lancio di Pokemon Let's GO, Niantic Labs ha pubblicato due cappelli a tema Pikachu e Eevee per gli avatar di Pokemon GO, ora disponibili nello shop online. Di seguito, tutti i dettagli.

"Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Pokémon Let’s Go, Eevee! sono ora disponibili per Nintendo Switch e potrete avere moltissime informazioni sul Pokémon misterioso Meltan! Il Professor Willow ha bisogno del vostro aiuto per trovare questo Pokémon di tipo Acciaio con delle nuove ricerche speciali: siete pronti? Allora iniziate subito!

In più, oltre alla ricerca speciale, la ricerca sul campo con Pokémon scoperti nella regione di Kanto e non facili da trovare in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! è disponibile fino al 27 novembre. Tenete gli occhi aperti in questo periodo perché Pokémon selvatici come Omanyte e Kabuto potrebbero apparire con maggiore frequenza. Siete dei veri fan di Pikachu e di Eevee? Dimostrate la vostra passione per loro e festeggiate il lancio di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! facendo indossare al vostro avatar il nuovo cappello di Pikachu e il nuovo cappello di Eevee, da oggi disponibili nella Boutique. E non dimenticatevi di segnare queste date sul calendario: dal 23 novembre alle 22:00 (1:00 p.m. PST) al 26 novembre alle 22:00 (1:00 p.m. PST) , alcune evoluzioni di Eevee (Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon e Umbreon), nonché Raichu e la sua Forma di Alola appariranno con maggiore frequenza nelle Lotte Raid!"

Ricordiamo che anche Meltan ha fatto la sua comparsa in Pokemon GO e Pokemon Let's GO, inoltre Niantic ha annunciato il nuovo evento Maratuova.