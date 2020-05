Pokemon GO: arrivano le magliette di Uniqlo per gli avatar

Niantic Labs ha annunciato una collaborazione Pokemon GO x Uniqlo per dare agli allenatori la possibilità di cambiare stile al proprio avatar con una serie di magliette realizzate dal celebre brand.

"Pokémon GO ha iniziato a collaborare con Uniqlo UT per darvi la possibilità di cambiare stile sia nel gioco che nella vita reale! Le t-shirt della collezione Uniqlo UT With Pokémon arriveranno presto come oggetti per gli avatar nella Boutique." Gli allenatori potranno scegliere gratuitamente tre modelli della collezione (una con Pikachu, una con Ditto e una con Eevee). Se vorrete continuare a giocare a Pokémon GO nella realtà coordinandovi al vostro avatar virtuale, potrete acquistare questi stessi modelli anche dal negozio online Uniqlo, disponibilità variabile a seconda dei singoli paesi.

Nelle score ore Niantic Labs ha invitato i giocatori a votare per i Pokemon del Community Day di giugno e luglio, tra Squirtle, Weedle, Sandshrew e Gastly, avete tempo fino al 24 maggio per esprimere la vostra preferenza. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di poter tornare presto a far giocare gli allenatori all'aperto, in particolar modo durante la stagione, a patto che l'emergenza Coronavirus lo permetta, secondo le varie disposizione governative dei vari stati.