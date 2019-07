Pokemon GO: arrivano Mewtwo Corazzato ed Entei, date e orari

In occasione del Pokemon GO Fest di Dortmund, Niantic Labs ha annunciato l'arrivo di Mewtwo Corazzato in Pokemon GO e dell'Entei Day, una giornata speciale interamente dedicata a questo Pokemon Leggendario, esattamente come avvenuto con il Raikou Day di giugno.

La giornata a tema Entei si terrà il 14 luglio, l'orario non è stato purtroppo ancora comunicato ma per quanto riguarda l'Europa possiamo aspettarci un kickoff dell'evento in tarda mattinata, probabilmente tra le 11:00 e le 13:00, ora italiana. I giocatori riceveranno gratuitamente cinque biglietti Raid per prendere parte ad altrettanti Raid Leggendari, così da aumentare le probabilità di cattura di Entei.

Mewtwo Corazzato invece apparirà nei raid Pokemon GO di livello cinque dal 10 al 31 luglio, tra poche ore sarà dunque finalmente possibile provare a catturare questo raro Pokemon di tipo psico. Tante novità dunque per uno dei giochi mobile più popolari di sempre, Niantic Labs ha promesso ulteriori contenuti in arrivo per gli allenatori di Pokemon, restiamo quindi in attesa di saperne di più.