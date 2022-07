Pokémon GO, arrivano nuove creature! Growlithe, Qwilfish e Sneasel di Hisui

In Pokémon GO stanno per arrivare nuove creature di Hisui e i ragazzi di Niantic hanno ben pensato di celebrare l'evento con un nuovo evento ricco di opportunità!

Il nuovo evento Scoperte di Hisui si svolgerà in Pokémon GO dalle 10:00 di mercoledì 27 luglio fino alle 20:00 di martedì 2 agosto e vedrà il debutto di Growlithe, Qwilfish e Sneasel di Hisui. In aggiunta, Pokémon come Zubat, Ponyta, Onix, Eevee, Porygon, Aipom, Kricketot, Buizel e Croagunk appariranno più spesso in natura. Electabuzz, Magmar, Octillery e Gible, invece, si mostreranno solamente agli allenatori più fortunati.

Ad impreziosire l'evento ci saranno anche delle Sfide da Collezione, che ricompenseranno con Punti Esperienza, Polvere di Stelle e un'Incubatrice uova, e la Coppa Hisui nella Lega Lotte GO. Per poter partecipare alla Coppa, i Pokémon devono avere un numero pari o inferiore a 1.500 PL, inoltre saranno idonee solo le creature scoperte per la prima volta nella regione di Hisui o quelle con un numero di Pokédex compreso tra #387 e #493.

Per l'occasione, gli oggetti avatar ispirati ai look dei personaggi principali di Leggende Pokémon: Arceus saranno di nuovo disponibili nel negozio del gioco. Potrete ottenere adesivi ispirati all'evento facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia e acquistandoli dal negozio del gioco.