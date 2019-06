Su Pokémon GO arrivano da oggi Onix, Lileep e Anorith Shiny

È ufficialmente iniziato il nuovo evento settimanale di Pokémon GO: sull'app di Niantic è infatti in corso la Settimana dell'Avventura, che porta in dote il solito carico di ricompense varie ma soprattutto alcuni nuovi Pokémon Shiny.

Si tratta di Onix, Lileep e Anorith, che ora sono finalmente dotati di una loro versione cromatica, anche se non sarà facile ottenerla. L'evento in corso farà comunque piacere agli amanti dei Pokémon di tipo roccia, visto che lo spawn rate di molti di essi è stato notevolmente migliorato, per cui sarà possibile incontrare più spesso anche Geodude, Rhyhorn, Omanyte, Aron ed altri.

Oltre a questo, sarà possibile ottenere quattro volte più del normale le caramelle previste normalmente durante la Settimana dell'Avventura, e ben dieci volte in più per quanto rigurda l'esperienza la prima volta che si gira un Photo Disc in un nuovo PokeStop.

La Settimana dell'Avventura non è però l'unico evento di Pokémon GO all'orizzonte, visto che sabato 8 giugno è previsto il nuovo community event dedicato a Slakoth. Tante novità insomma in arrivo per l'app di Niantic, che sembra più viva che mai.

Per tutte le novità a tema Pokémon inoltre, tenete d'occhio il nostro sito: ieri sono arrivate tante nuove informazioni su Pokémon Spada e Scudo, e potrebbe essere trapelata la data del nuovo Pokémon Direct.