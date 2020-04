Pokemon GO: disponibili i raid da remoto per giocare da casa

Niantic Labs ha iniziato il rollout di una nuova funzionalità di Pokemon GO, ovvero i raid da remoto, i quali permettono ai giocatori di prendere parte alle sfide senza uscire di casa, nel pieno rispetto delle attuali normative internazionali legate all'epidemia Coronavirus.

Al momento i raid da remoto sono accessibili solamente dagli allenatori di livello 5 o superiore ma presumibilmente nelle prossime ore l'ingresso verrà aperto anche a giocatori di altro livello. Per partecipare dovrete essere in possesso di uno speciale ticket, il bundle con tre biglietti è in vendita al prezzo di una Pokemoneta, si tratta di una promozione a tempo limitato, normalmente il costo è fissato a 100 Pokemonete per un tagliando e 250 Pokemonete per tre ticket.

Per prendere parte alle battaglie è necessario attendere che l'icona compaia sulla mappa, presto inoltre dovrebbe essere possibile invitare gli amici così da poter fare squadra nei raid più difficili. Per inaugurare i Remote Raid, Niantic Labs ha annunciato eventi dedicati a Darkrai, Giratina in forma Alterata e Virizion, disponibili da rotazione nel mese di maggio.

I Remote Raid sono ancora in fase di attivazione e non accessibili per tutti, dunque non preoccupatevi se ancora non riuscite a prendere parte ai raid da remoto, presto l'opzione verrà attivata per tutti gli allenatori almeno di livello 5.