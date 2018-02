Pokemon GO: arrivano Rayquaza e altri mostri della regione di Hoenn

Allenatori di, preparatevi a entusiasmanti nuove avventure con ancora più Pokémon originari della regione di Hoenn. Insieme a tantissimi mostri di tipo Volante e Drago,scenderà dallo strato di ozono e sarà disponibile nelle lotte Raid per un periodo di tempo limitato.

Per festeggiare, il Pokémon originario della regione di Hoenn subentrerà negli incontri selvatici fino al 13 febbraio. Non perdetevi la fantastica opportunità di catturare potenti Pokémon come Salamence, Altaria, Metagross e altri! Rayquaza farà la sua comparsa nelle lotte Raid presso le palestre vicino a voi fino al 16 marzo. Ciò significa che questa è l'ultima occasione di catturare il Pokémon Leggenda di tipo Acqua Kyogre prima che nuoti via il 14 febbraio. Volete essere i primi a catturare tutti e tre gli antichi Pokémon Leggendari scoperti in origine nella regione di Hoenn?

Vi aspettano ancora più sorprese. Oltre a questi Pokémon selvatici, potreste vedere altri Pokémon diversi nelle lotte Raid presso le palestre vicine e dalle uova schiuse. Con tutti questi Pokémon da catturare e potenziare, è importante prepararsi. A partire dal 9 febbraio, nuovi pacchi speciali contenenti Raid Pass, incubatrici e Pezzi Stella saranno disponibili nello store in-game fino al 23 febbraio. Inoltre, i Moduli esca rimarranno attivi per sei ore fino al 23 febbraio.