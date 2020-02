Pokémon GO: arrivano Victini e tanti nuovi Pokémon?

Potrebbero esserci novità in arrivo molto presto su Pokémon GO, perlomeno se dovessimo fidarci dei soliti data miner, che come spesso accade, analizzando il codice del gioco, anticipano alcune delle novità potenzialmente in arrivo sull'app di Niantic.

In particolare, sono stati scoperti alcuni cambiamenti per quanto riguarda dei Pokémon, e l'ingresso di nuove creaturine, tra cui Victini, Frillish e Jellycent. In alcuni casi si tratta di un semplice aggiornamento degli sprite, per cui i personaggi verranno in futuro raffigurati in maniera lievemente diversa (anche semplicemente più vicini o lontani rispetto alla telecamera).

In altri casi ci sono invece delle vere e proprie new entry nel gioco. Naturalmente tocca prendere il tutto con le pinze, dato che non si tratta di informazioni ufficiali. In ogni caso, trovate di seguito l'elenco delle scoperte dei data miner.

V0494_POKEMON_VICTINI

V0570_POKEMON_ZORUA

V0571_POKEMON_ZOROARK

V0572_POKEMON_MINCCINO

V0573_POKEMON_CINCCINO

V0574_POKEMON_GOTHITA

V0575_POKEMON_GOTHORITA

V0576_POKEMON_GOTHITELLE

V0577_POKEMON_SOLOSIS

V0578_POKEMON_DUOSION (fluttua invece di saltare)

V0579_POKEMON_REUNICLUS (fluttua invece di saltare)

V0580_POKEMON_DUCKLETT

V0581_POKEMON_SWANNA (vola invece di saltare)

V0582_POKEMON_VANILLITE (fluttua invece di saltare)

V0583_POKEMON_VANILLISH (fluttua invece di saltare e ora si evolve in Vanilluxe invece di Vanillite)

V0584_POKEMON_VANILLUXE (fluttua invece di saltare)

V0585_POKEMON_DEERLING

V0585_POKEMON_DEERLING_AUTUMN

V0585_POKEMON_DEERLING_SPRING

V0585_POKEMON_DEERLING_SUMMER

V0585_POKEMON_DEERLING_WINTER

V0586_POKEMON_SAWSBUCK

V0586_POKEMON_SAWSBUCK_AUTUMN

V0586_POKEMON_SAWSBUCK_SPRING

V0586_POKEMON_SAWSBUCK_SUMMER

V0586_POKEMON_SAWSBUCK_WINTER

V0587_POKEMON_EMOLGA

V0602_POKEMON_TYNAMO (fluttua invece di saltare)

V0605_POKEMON_ELGYEM

V0606_POKEMON_BEHEEYEM

V0608_POKEMON_LAMPENT (cambiano solo le collisioni)

V0609_POKEMON_CHANDELURE (cambiano solo le collisioni)

V0618_POKEMON_STUNFISK

V0619_POKEMON_MIENFOO

V0620_POKEMON_MIENSHAO

V0624_POKEMON_PAWNIARD

V0625_POKEMON_BISHARP

V0626_POKEMON_BOUFFALANT

V0627_POKEMON_RUFFLET

V0628_POKEMON_BRAVIARY (vola invece di saltare)

V0629_POKEMON_VULLABY

V0630_POKEMON_MANDIBUZZ

V0636_POKEMON_LARVESTA

V0637_POKEMON_VOLCARONA (fluttua invece di saltare)

V0647_POKEMON_KELDEO

V0647_POKEMON_KELDEO_ORDINARY

V0647_POKEMON_KELDEO_RESOLUTE

V0648_POKEMON_MELOETTA

V0648_POKEMON_MELOETTA_ARIA

V0648_POKEMON_MELOETTA_PIROUETTE

E voi, quali altri Pokémon vorreste vedere inseriti in Pokémon GO?