Pokémon GO: stanno per arrivare anche le Megaevoluzioni

Sembra proprio che nemmeno l'emergenza Covid-19 sia riuscita a mettere i bastoni tra le ruote a Pokémon GO, titolo che continua ad espandersi con nuove funzionalità e si prepara ad accogliere le Megaevoluzioni.

Nell'ultimo Pokémon Presents è infatti stato annunciato direttamente dal CEO di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, che a breve sarà possibile far trasformare alcune delle creature presenti nella propria collezione nel corso di una battaglia. Non è ancora chiaro come questo meccanismo andrà ad inserirsi nel gameplay del titolo mobile, ma stando alle parole di Ishihara, questo sistema verrà implementato alla perfezione da parte di Niantic. Non sono state purtroppo fornite ulteriori indicazioni su questa corposa novità e, di conseguenza, non conosciamo quali saranno i primi Pokémon che potranno trasformarsi durante una lotta. Vi ricordiamo che, a differenza delle forme Gigamax, sono solo una quarantina le creature in grado di trasformarsi grazie alla Megaevoluzione e tra queste troviamo Blastoise, Gyarados e Charizard.

